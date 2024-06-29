Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину быть аккуратнее со своими заявлениями.

«Неактуальный выпад»: Бастрыкин предложил запретить никабы в России

Ранее глава СК назвал террористов в Дагестане «исламистами», а также предложил запретить ношение никабов в России. Кадыров в ответ заявил, что «мусульмане не совершают террористические акты» и попросил Бастрыкина «впредь не сравнивать ислам с террором».

Глава Чечни добавил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это может закончиться «крайне плохо для ситуации в стране».

Ранее Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, и указал, что следует наказать род, если есть подозрения на терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Александр БастрыкинРамзан Кадыров

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