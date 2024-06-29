Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

Ранее глава СК назвал террористов в Дагестане «исламистами», а также предложил запретить ношение никабов в России. Кадыров в ответ заявил, что «мусульмане не совершают террористические акты» и попросил Бастрыкина «впредь не сравнивать ислам с террором».

Глава Чечни добавил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это может закончиться «крайне плохо для ситуации в стране».

Ранее Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан, и указал, что следует наказать род, если есть подозрения на терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

