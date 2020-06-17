В Кремле отреагировали на слова Кадырова о покушении на журналиста Габунию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, ответившего на обвинение в попытке устроить покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров назвал баснями слухи о «заказе» журналиста, оскорбившего Путина

Представитель Кремля, однако, заявил по этому поводу, что российские власти в ответ на все обвинения в свой адрес по этому инциденту изначально отвергали их, называя абсурдными и не соответствующими действительности.

Ранее служба госбезопасности Грузии объявила о задержании гражданина России в рамках дела о подготовке заказного убийства. Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ник Гварамия заявил, что задержанный — 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков, который якобы по заказу Кадырова должен был убить телеведущего Георгия Габунию за нецензурные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина

Ранее Габунию за его выступление критиковал Кадыров. Глава Чечни и сейчас подтвердил, что будет считать Габунию врагом, пока тот не извинится, но обвинения в причастности к покушению отверг. По словам Кадырова, если кто-то действует по его поручению, то оно будет выполнено, и если это нужно сделать тихо, то никто об это и не узнает.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЖурналистыРамзан КадыровКремль
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