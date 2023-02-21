Кадыров отреагировал на слова Путина о «гендерно нейтральном Боге»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о неспособности Запада победить нашу страну на поле боя и об их попытках подорвать религиозные каноны, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

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«Вне всякого сомнения, это Священная война против приспешников сатаны, которые покусились даже на Всевышнего», - отмечает Кадыров.

По его словам, глава России правильно отметил, что Запад начал информационную атаку с подрыва религиозных убеждений из-за неспособности честно победить на поле боя.

«Лучше сто раз умереть, чем дать этой мерзости добраться до наших детей», - заключил глава Чечни.

Ранее глава государства заявил, что антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – «заставить страдать» российских граждан, как утверждает сам Запад.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Владимир ПутинРамзан Кадыров
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