Кадыров отреагировал на слова Путина о «гендерно нейтральном Боге»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о неспособности Запада победить нашу страну на поле боя и об их попытках подорвать религиозные каноны, написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
«Вне всякого сомнения, это Священная война против приспешников сатаны, которые покусились даже на Всевышнего», - отмечает Кадыров.
По его словам, глава России правильно отметил, что Запад начал информационную атаку с подрыва религиозных убеждений из-за неспособности честно победить на поле боя.
«Лучше сто раз умереть, чем дать этой мерзости добраться до наших детей», - заключил глава Чечни.
Ранее глава государства заявил, что антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – «заставить страдать» российских граждан, как утверждает сам Запад.
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