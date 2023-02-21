Кадыров отреагировал на слова Путина о «гендерно нейтральном Боге»

«Вне всякого сомнения, это Священная война против приспешников сатаны, которые покусились даже на Всевышнего», - отмечает Кадыров.

По его словам, глава России правильно отметил, что Запад начал информационную атаку с подрыва религиозных убеждений из-за неспособности честно победить на поле боя.

«Лучше сто раз умереть, чем дать этой мерзости добраться до наших детей», - заключил глава Чечни.

Ранее глава государства заявил, что антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – «заставить страдать» российских граждан, как утверждает сам Запад.



