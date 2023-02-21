«Пушки вместо масла»: Путин рассказал о новом цикле экономики

Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.



