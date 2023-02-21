«Пушки вместо масла»: Путин рассказал о новом цикле экономики

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собрания заявил, что страна выходит на новый цикл экономики.

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««Пушки вместо масла» – такой ситуации в России не будет», - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в России сложился самый низкий уровень безработицы. Также Путин заявил, что экономики страны выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер.

«Надо убрать любые межведомственные противоречие, формальности, обиды, недомолвки ,формальности, прочую чушь», - потребовал Путин.

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Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.

В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.


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ФОТО: скриншот видео выступления
ТЕГИ:ЭкономикаПослание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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