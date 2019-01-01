Арбатова назвала провалом Кадырова появление такси для женщин в Чечне
Общественный деятель заявила НСН, что глава республики таким образом расписывается в своей неспособности обеспечить безопасность женщинам региона.
В Чеченской республике появилось первое специальное такси для женщин. Как рассказала РИА Новости руководитель службы Мадина Цакаева, заказы принимаются только у представительниц прекрасного пола, за рулём также находятся женщины. На данный момент у сервиса всего пять автомобилей, однако предвидится расширение линейки.
Признаком несовременного общества назвала в эфире НСН появление женского такси писательница и общественный деятель Мария Арбатова. По её словам, это свидетельствует о неспособности главы республики обеспечить безопасность женщин, в которой он фактически расписался.
«Женское такси — это атрибут средневекового общества так же, как женский вагон в метро, автобус. Это свойственно азиатским странам, и это признак того, что руководство данного государства или региона не в состоянии защитить людей иначе, как посадить их по разным лепрозориям. Сам факт женского такси в Чечне — это свидетельство того, что Кадыров расписывается в том, что он не контролирует защищённость женщин в регионе. Значит, ему, наверное, надо подумать о том, чтобы сменить деятельность и предложить своё кресло тому человеку, с которым женщины будут в безопасности, независимо от того, в какую машину они садятся», — заявила Арбатова.
Она напомнила, что подобный опыт женского такси был и в столице, однако розовые авто недолго курсировали по улицам — предложение превысило спрос.
«В Москве был опыт женского такси — ездили прекрасные розовые машины, но они очень быстро сгорели чисто финансово. Они оказались неэффективны, поскольку люди спокойно садятся в такси, независимо от того, кто за рулём — мужчина, женщина, гермафродит. И он везёт их, потому что они находятся внутри государства, обеспечивающего их безопасность. Конечно, существуют проблемы и в таком такси, и в любом государстве: может попасться и преступник, и маньяк, и кто угодно», — заключила Арбатова.
Напомним, ранее Мария Арбатова объяснила в эфире НСН, почему, несмотря на феминистические взгляды, выступает против закрытых пространств для женщин, таких как фем-кафе «Симона» в Санкт-Петербурге.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
- Арбатова: Правильно предохраняются лишь женщины внутри Садового кольца
- Арбатова: #ЯнеБоюсьСказать, хоть у нас об этом говорить стыдно
- Арбатова: Деньги надо экономить на городской плитке и праздниках, а не на бэби-боксах
- Арбатова: Из-за отсутствия первой леди у Путина - образ мачо
- Арбатова усомнилась, что Медведев справится с перевоспитанием Мединского
- Мария Арбатова не поддержала «запрет на мужчин» в фем-кафе
- Арбатова: Сенатор Тюльпанов пиарится на вагонах для женщин
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»