Арбатова назвала провалом Кадырова появление такси для женщин в Чечне

Признаком несовременного общества назвала в эфире НСН появление женского такси писательница и общественный деятель Мария Арбатова. По её словам, это свидетельствует о неспособности главы республики обеспечить безопасность женщин, в которой он фактически расписался.

«Женское такси — это атрибут средневекового общества так же, как женский вагон в метро, автобус. Это свойственно азиатским странам, и это признак того, что руководство данного государства или региона не в состоянии защитить людей иначе, как посадить их по разным лепрозориям. Сам факт женского такси в Чечне — это свидетельство того, что Кадыров расписывается в том, что он не контролирует защищённость женщин в регионе. Значит, ему, наверное, надо подумать о том, чтобы сменить деятельность и предложить своё кресло тому человеку, с которым женщины будут в безопасности, независимо от того, в какую машину они садятся», — заявила Арбатова.

Она напомнила, что подобный опыт женского такси был и в столице, однако розовые авто недолго курсировали по улицам — предложение превысило спрос.

«В Москве был опыт женского такси — ездили прекрасные розовые машины, но они очень быстро сгорели чисто финансово. Они оказались неэффективны, поскольку люди спокойно садятся в такси, независимо от того, кто за рулём — мужчина, женщина, гермафродит. И он везёт их, потому что они находятся внутри государства, обеспечивающего их безопасность. Конечно, существуют проблемы и в таком такси, и в любом государстве: может попасться и преступник, и маньяк, и кто угодно», — заключила Арбатова.

Напомним, ранее Мария Арбатова объяснила в эфире НСН, почему, несмотря на феминистические взгляды, выступает против закрытых пространств для женщин, таких как фем-кафе «Симона» в Санкт-Петербурге.