Кадыров обвинил Эрдогана в поддержке террористов

«Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных… антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также призвал президента Турции Реджепа Эрдогана определиться, выступает ли страна за честные отношения с Россией, или Турция будет являться страной, которая публично поддерживает террористов.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция не спешит заниматься урегулированием конфликта в Сирии и разоружением боевиков, у нее в этом вопросе другие планы.

