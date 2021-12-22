Кадыров обвинил Эрдогана в поддержке террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов, которые совершили преступления против России, он призвал МИД РФ принять меры в отношении страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных… антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров также призвал президента Турции Реджепа Эрдогана определиться, выступает ли страна за честные отношения с Россией, или Турция будет являться страной, которая публично поддерживает террористов.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция не спешит заниматься урегулированием конфликта в Сирии и разоружением боевиков, у нее в этом вопросе другие планы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Посол Украины: Берлин часто игнорирует интересы Киева
- Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке
- «Чтобы не было войны!»: Татьяна Навка подняла тост за Россию
- Госдеп призвал Россию отказаться от «провокационной риторики» по Украине
- СМИ рассказали о серьезной угрозе Украине в Черном море в случае войны с Россией
- В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
- В Пентагоне опровергли слова Шойгу о подготовке США провокаций в Донбассе
- СМИ: Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
- До 20 градусов мороза ожидаются в Москве 22 декабря
- Вход на сайт госуслуг станет обязательным по СМС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru