Кадыров обвинил Эрдогана в поддержке террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов, которые совершили преступления против России, он призвал МИД РФ принять меры в отношении страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных… антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также призвал президента Турции Реджепа Эрдогана определиться, выступает ли страна за честные отношения с Россией, или Турция будет являться страной, которая публично поддерживает террористов.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция не спешит заниматься урегулированием конфликта в Сирии и разоружением боевиков, у нее в этом вопросе другие планы.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:ТеррористыТурцияРоссия
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