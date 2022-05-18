Кадыров: Мариуполь восстановят по примеру Чечни
Работы по восстановлению городской инфраструктуры и социально значимых объектов начались в Мариуполе, городские власти планируют перенять опыт Чечни. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Власти города планируют перенять опыт Чеченской Республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Как отметил политик, по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чечни Магомед Даудов ознакомились с ходом восстановительных работ и встретились с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко, который выразил желание тесного и взаимовыгодного сотрудничества с республикой.
«Благодаря бойцам союзных войск России и Донбасса Мариуполь вызволен из националистического плена. Теперь дело остается за малым – вернуть городу былой облик и вместе с тем сделать его еще краше и привлекательнее. Благо нам известно, как это сделать, и мы с удовольствием поделимся с друзьями опытом!», — заключил Кадыров.
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