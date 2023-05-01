Кадыров хочет создать армию для защиты угнетенных

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от Запада, сообщает РИА Новости.

Кадыров: бойцы «Ахмата» пять дней сражались в окружении

По его словам, в такую военную организацию должны входить подготовленные бойцы со всего мира, являющиеся патриотами. Они не должны бояться отдать свою жизнь ради порядка, а не денег.

Как признался политик, это является сложной задачей, однако он готов реализовать свои планы.

Ранее Кадыров назвал главное событие в истории Чечни, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:АрмияРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры