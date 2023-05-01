Кадыров хочет создать армию для защиты угнетенных
1 мая 202301:41
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что хочет создать армию для защиты угнетенных народов от Запада, сообщает РИА Новости.
По его словам, в такую военную организацию должны входить подготовленные бойцы со всего мира, являющиеся патриотами. Они не должны бояться отдать свою жизнь ради порядка, а не денег.
Как признался политик, это является сложной задачей, однако он готов реализовать свои планы.
Ранее Кадыров назвал главное событие в истории Чечни, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Кадыров хочет создать армию для защиты угнетенных
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru