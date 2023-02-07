Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года
Специальная военная операция на Украине завершится до конца 2023 года. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, государства Европы признают неправильность своих действий, а Запад «встанет на колени». Кадыров отметил, что европейские страны должны будут взаимодействовать во всех сферах с Россией.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет. Также он выразил опасения по поводу того, что мир может оказаться на пороге масштабной войны, отмечает НСН.
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