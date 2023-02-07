Кадыров заявил, что спецоперация закончится до конца года

По его словам, государства Европы признают неправильность своих действий, а Запад «встанет на колени». Кадыров отметил, что европейские страны должны будут взаимодействовать во всех сферах с Россией.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет. Также он выразил опасения по поводу того, что мир может оказаться на пороге масштабной войны, отмечает НСН.

