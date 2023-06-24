Кадыров: Чеченские военные Минобороны и Росгвардии выехали в «зоны напряженности»

Кадыров заявил, что происходящее не является вызовом Минобороны РФ, а вызовом государству и привал сплотиться вокург президента и главнокомандующего страны, выразив поддержку Владимиру Путину.



«Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж!» – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он обратился к бойцам-патриотам России и призвал объединиться вокруг президента и Главнокомандующего России.

«Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина», – подчеркнул Кадыров.

По его словам, «бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости».

«Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!», - подчеркнул Кадыров, заявив о готовности принимать жесткие меры в случае необходимости.

Ранее Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».























