Кадыров: Чеченские военные Минобороны и Росгвардии выехали в «зоны напряженности»
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что военные Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в очаги напряженности, чтобы сохранить Россию на фоне действий ЧВК «Вагнер». Он выразил свою поддержку президенту РФ.
Кадыров заявил, что происходящее не является вызовом Минобороны РФ, а вызовом государству и привал сплотиться вокург президента и главнокомандующего страны, выразив поддержку Владимиру Путину.
«Все происходящее - нож в спину и настоящий военный мятеж!» – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он обратился к бойцам-патриотам России и призвал объединиться вокруг президента и Главнокомандующего России.
«Сколько вбросов, сколько вранья, сколько лживых призывов, которые пугают наших граждан, создают опасность возникновения дестабилизирующей обстановки. И это ожидаемые последствия предательского марша Пригожина», – подчеркнул Кадыров.
По его словам, «бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости».
«Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!», - подчеркнул Кадыров, заявив о готовности принимать жесткие меры в случае необходимости.
Ранее Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам и военным в связи с действиями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его боевиков, захвативших штаб Южного военного округа и сбивших три вертолета Минобороны РФ. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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