В Польше призвали требовать репараций от Германии из-за связей с Россией

Польше следует чаще требовать от властей ФРГ военные репарации на фоне явного ухудшения отношений между странами. Такое заявление сделал польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce.



Историк заявил, что Германия в ходе Второй мировой войны нанесла «наибольший экономический урон» Польше, а в послевоенное время ликвидировала многие отрасли производства. Сейчас, по мнению польского эксперта, ФРГ в ущерб Польше сотрудничает с Россией по газопроводу «Северный поток-2».