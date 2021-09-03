В Польше призвали требовать репараций от Германии из-за связей с Россией
Польше следует чаще требовать от властей ФРГ военные репарации на фоне явного ухудшения отношений между странами. Такое заявление сделал польский историк Войчех Поляк в беседе с порталом wPolityce.
Историк заявил, что Германия в ходе Второй мировой войны нанесла «наибольший экономический урон» Польше, а в послевоенное время ликвидировала многие отрасли производства. Сейчас, по мнению польского эксперта, ФРГ в ущерб Польше сотрудничает с Россией по газопроводу «Северный поток-2».
По словам Поляка, в сложившихся условиях Польша имеет право требовать выплаты репараций и «портить Берлину настроение». Историк выразил уверенность, что Польша в этом случае ничего не потеряет.
«Мы прождали уже много месяцев, а немцы за это время совершили ряд антипольских шагов: они договаривались с Россией и США на тему "Северного потока- 2", появилось это отвратительное соглашение», - напомнил Поляк.
Руководство Германии неоднократно подчеркивало, что считает вопрос выплат Польше закрытым. Берлин отмечает, что в 1953 году Варшава добровольно отказалась от взимания компенсаций.
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