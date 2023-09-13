Кабмин Японии в полном составе подал в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед кадровыми перестановками премьер-министра страны Фумио Кисиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию кабмина.

Премьер Японии Кисида съел морепродукты, выловленные у АЭС «Фукусима»

На экстренном заседании все члены правительства подали заявления об отставке, Кисида принял прошения, пишет «Свободная пресса». Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен новый состав японского кабмина.

Как сообщают СМИ, Кисида сменит 11 из 19 министров, в том числе глав МИД, Минобороны и министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. В новом составе правительства будет пять женщин — максимум за всю историю Японии.

После формирования нового правительства его утвердит японский император Нарухито, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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