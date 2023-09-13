Кабмин Японии в полном составе подал в отставку
Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед кадровыми перестановками премьер-министра страны Фумио Кисиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию кабмина.
На экстренном заседании все члены правительства подали заявления об отставке, Кисида принял прошения, пишет «Свободная пресса». Ожидается, что в ближайшее время будет объявлен новый состав японского кабмина.
Как сообщают СМИ, Кисида сменит 11 из 19 министров, в том числе глав МИД, Минобороны и министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. В новом составе правительства будет пять женщин — максимум за всю историю Японии.
После формирования нового правительства его утвердит японский император Нарухито, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций
- Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
- Кабмин Японии в полном составе подал в отставку
- Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе
- Стало известно о бегстве украинских солдат из Купянска
- Экс-разведчик Риттер: Военные РФ знают цель сражений
- В Ирландии заявили, что план Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
- Атака на Севастополь: 24 человека пострадали
- СМИ: политика США на Украине войдет в историю как несправедливая интервенция
- СМИ: оружие Запада не помогает Украине в конфликте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru