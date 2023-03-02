Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам
Правительство РФ отменило безвизовые поездки из Венгрии в Россию по дипломатическим паспортам, передает РИА Новости.
Кабмин приостановил соглашение от 14 июня 2001 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Мера касается граждан Венгрии, имеющих дипломатический паспорт, уточнили в правительстве.
МИД России уведомит Будапешт о решении кабинета министров РФ.
Странам ЕС необходимо учитывать позицию Москвы в различных вопросах, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, только после этого в Европе возможен мир, пишет НСН.
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