Кабмин РФ приостановил соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Правительство РФ отменило безвизовые поездки из Венгрии в Россию по дипломатическим паспортам, передает РИА Новости.

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Кабмин приостановил соглашение от 14 июня 2001 года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Мера касается граждан Венгрии, имеющих дипломатический паспорт, уточнили в правительстве.

МИД России уведомит Будапешт о решении кабинета министров РФ.

Странам ЕС необходимо учитывать позицию Москвы в различных вопросах, заявил ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, только после этого в Европе возможен мир, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВенгрияРоссияПравительство России
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