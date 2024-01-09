Конвенция о двойном налогообложении между РФ и Данией прекратила свое действие

Конвенция о двойном налогообложении между РФ и Данией прекратила свое действие, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок действия истек 1 января, соглашение было подписано в Москве 8 февраля 1996 года. Оно позволяло избежать двойного налогообложения и уклонения от налогообложения.

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Ранее Госдума РФ проголосовала за денонсацию соглашения правительств России и Латвии об избежании двойного налогообложения. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату в декабре 2022 года. Налоговое соглашение страны заключили в 2010 году. Его действие также прекращается с 1 января 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября прошлого года подписал указ о приостановлении действия налогового соглашения с Латвией, сообщала пресс-служба Кремля. Это объяснялось «нарушением Латвийской республикой своих обязательств», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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