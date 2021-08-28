К солисту Rammstein в России пришли полицейские

Полиция нагрянула в номер провела фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна во время его пребывания в России, сообщает Telegram-канала Baza.

У солиста Rammstein не обнаружили коронавируса

Правоохранители провели следственные мероприятия в номере гостиничного комплекса «Завидово» в Тверской области. С чем связаны мероприятия силовиков, не сообщается.

Из-за конфликта с силовиками был задержан один из представителей Линдеманна, пишет Газета.ru.

Артист прибыл в Тверскую область на фестиваль «Макларин» для поддержки одной из партий РФ. В соответствии с гастрольным графиком Линдеманн через несколько дней запланировал выступление на фестивале «Спасская башня» на Красной площади Москвы.

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Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
ТЕГИ:ПолицияТверская ОбластьФестивальПолитикаМузыканты
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