Лидер Rammstein станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в Москве
Немецкий музыкант, лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дирекцию мероприятия.
Отмечается, что музыкант станет специальным гостем фестиваля на Красной площади. Выступления Линдеманна запланированы на 4 и 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Тилль Линдеманн — не только известный музыкант, но и автор нескольких поэтических сборников, а также актер: немец участвовал в съемках восьми фильмов. Фронтмен Rammstein не скрывает свою любовь к России, музыкант нередко посещает Москву и Санкт-Петербург, отмечает РИА ФАН.
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