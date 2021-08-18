Лидер Rammstein станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня» в Москве

Немецкий музыкант, лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступит на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на дирекцию мероприятия.

Отмечается, что музыкант станет специальным гостем фестиваля на Красной площади. Выступления Линдеманна запланированы на 4 и 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Тилль Линдеманн — не только известный музыкант, но и автор нескольких поэтических сборников, а также актер: немец участвовал в съемках восьми фильмов. Фронтмен Rammstein не скрывает свою любовь к России, музыкант нередко посещает Москву и Санкт-Петербург, отмечает РИА ФАН.

