У солиста Rammstein не обнаружили коронавируса

Тест на коронавирус у солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна оказался отрицательным. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

В сообщении отмечается, что 57-летнего Линдеманна госпитализировали накануне после ухудшения самочувствия. Ночью музыкант находился в реанимации, сегодня его состояние улучшилось, его перевели в другое отделение.

Ранее у певца Льва Лещенко был диагностирован коронавирус. Его вместе с супругой госпитaлизировaли из-зa ухудшения сaмочувствия после гaстролей в США и Кaнaде - они вернулись на родину 11 марта и почувствовали недомогание.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 1 тыс. инфицированных коронавирусом. Четверо пациентов скончались, 18 - выздоровели.

