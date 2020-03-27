У солиста Rammstein не обнаружили коронавируса
Тест на коронавирус у солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна оказался отрицательным. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.
В сообщении отмечается, что 57-летнего Линдеманна госпитализировали накануне после ухудшения самочувствия. Ночью музыкант находился в реанимации, сегодня его состояние улучшилось, его перевели в другое отделение.
Ранее у певца Льва Лещенко был диагностирован коронавирус. Его вместе с супругой госпитaлизировaли из-зa ухудшения сaмочувствия после гaстролей в США и Кaнaде - они вернулись на родину 11 марта и почувствовали недомогание.
Согласно последним данным, в России зафиксировано более 1 тыс. инфицированных коронавирусом. Четверо пациентов скончались, 18 - выздоровели.
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