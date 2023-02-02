В Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане
Израиль причастен к атаке на объект министерства обороны Ирана, заявил постпред республики при ООН Саид Иравани. Об этом сообщает агентство ISNA.
«[Результаты] предварительного расследования говорят о том, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на объект Минобороны в городе Исфахан», — отмечается в заявлении дипломата.
Иравани подчеркнул, что действия израильской стороны нарушают международное право. Тегеран оставляет за собой право защищать безопасность страны и решительно реагировать на угрозы со стороны Израиля, пишет «Свободная пресса».
В ночь на воскресенье в иранском Исфахане прогремел взрыв, по данным минобороны республики, была совершена неудачная попытка нападения на военный объект с помощью дронов, напоминает телеканал «360». Как сообщали СМИ, к инциденту могут быть причастны США и Израиль.
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