В Иране заявили, что поддержат «Хезболлу» в случае вторжения Израиля

Иран и все члены «оси сопротивления» будут поддерживать ливанское движение «Хезболла» всеми средствами в случае его конфликта с Израилем. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.

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Он отметил, что если Израиль начнет полномасштабное наступление на «Хезболлу», это может спровоцировать региональный конфликт. По словам Харрази, «Хезболлу» поддержат все ливанцы и арабские страны.

Он также подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в региональном конфликте и призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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