В Иране заявили, что поддержат «Хезболлу» в случае вторжения Израиля

Он отметил, что если Израиль начнет полномасштабное наступление на «Хезболлу», это может спровоцировать региональный конфликт. По словам Харрази, «Хезболлу» поддержат все ливанцы и арабские страны.

Он также подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в региональном конфликте и призвал США оказать давление на Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».

