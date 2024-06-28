«Огромная община»: Кто поддержит «Хезболлу» в случае наземной операции Израиля

Если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то ливанскому движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон перебрасывает своих военных ближе к израильско-ливанской границе, чтобы при необходимости эвакуировать из Ливана граждан США. По их данным, это решение принято на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением «Хезболла». США опасаются, что Израиль может начать наземную наступательную операцию в ближайшие недели. Мардасов отметил, что на стороне «Хезболлы» в таком случае выступит много союзников.