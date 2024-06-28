«Огромная община»: Кто поддержит «Хезболлу» в случае наземной операции Израиля
Если Израиль начнет операцию против «Хезболлы», то столкнется с «неприятными моментами» из-за огромного количества ракет у ливанского движения, отметил в эфире НСН Антон Мардасов.
Если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то ливанскому движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон перебрасывает своих военных ближе к израильско-ливанской границе, чтобы при необходимости эвакуировать из Ливана граждан США. По их данным, это решение принято на фоне эскалации между Израилем и ливанским движением «Хезболла». США опасаются, что Израиль может начать наземную наступательную операцию в ближайшие недели. Мардасов отметил, что на стороне «Хезболлы» в таком случае выступит много союзников.
«С момента начала операции в Газе, в Иордании огромная палестинская община: фактически, там больше палестинцев, чем иорданцев. Через Иордан идет достаточно большое количество боевиков в сектор Газа по различным каналам. В случае обострения, это будет активировано, из того же Ирака будут идти добровольцы. С территории Ирака тоже начнутся обстрелы, потому что хуситы наладили коммуникацию в последнее время. Из Сирии какие-то атаки будут, но целенаправленный фронт там вряд ли будет открыт. Все понимают, что она находится в экономически плачевном состоянии», - сказал Мардасов.
Он отметил, что если Израиль начнет операцию против «Хезболлы», то столкнется с «неприятными моментами» из-за огромного количества ракет у ливанского движения. Также Мардасов уверен, что США и Франция смогут помочь Израилю только боеприпасами.
«В случае ограниченной операции, кончено, для Израиля мало приятных моментов. Он не обладает буферной зоной, которая позволяет сбивать боеприпасы на подлете, а ракет «Хезболла» накопила много, там огромный арсенал. Сбивать их будет достаточно тяжело даже при той многоэшелонированной системе ПВО. Франция и США не смогут особо им помочь, потому что на израильско-ливанском треке они могут поставлять только боеприпасы, больше никакой вовлеченности нет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 18 июня, израильская армия сообщила об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане из-за продолжающихся атак со стороны «Хезболлы». На этом фоне из Ливана начали уезжать иностранцы. На этой неделе посольство РФ также рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан, передает «Радиоточка НСН».
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