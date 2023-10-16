Израильские СМИ сообщили о разговоре Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

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«Нетаньяху поговорил с Путиным, обсудили войну с Газой», - говорится в сообщении.

Деталей беседы издание не предоставило.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства пообщался с президентами Ирана и Сирии.

Путин в понедельник сообщил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан России. Глава государства попросил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации в зоне эскалации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИзраильРоссияНетаньяхуВладимир Путин

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