Израильские СМИ сообщили о разговоре Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет израильская газета Haaretz.
«Нетаньяху поговорил с Путиным, обсудили войну с Газой», - говорится в сообщении.
Деталей беседы издание не предоставило.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства пообщался с президентами Ирана и Сирии.
Путин в понедельник сообщил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан России. Глава государства попросил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации в зоне эскалации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Испании нашли мертвым 18-летнего футболиста «Кордовы»
- Премьер-министр Румынии отверг существование молдавского языка
- Япония призвала Россию отменить ограничения на импорт морепродуктов
- Россиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности
- WSJ: США готовятся перебросить на Ближний Восток 2 тысячи солдат
- Израильские СМИ сообщили о разговоре Путина и Нетаньяху
- «Именное дерево»: The Hatters поедут озеленять Крым
- В ДТП с маршруткой в Мытищах пострадали пять человек
- СМИ: по КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа нанесен ракетный удар
- Житель ХМАО избил соседа-геймера за громкие звуки во время игры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru