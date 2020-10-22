Израиль сообщил о перехвате двух ракет из сектора Газа
Сектор Газа запустил две ракеты в сторону территории Израиля, одну из них удалось перехватить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
В официальном сообщении ведомства сказано, что палестинские радикальные группировки выпустили две ракеты, однако система ПВО "Железный купол", разработанная для защиты израильской территории от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта до 70 километров, смогла перехватить одну из них.
Информации о жертвах и разрушений нет. Во вторник 20 октября НСН также сообщала о зафиксированном израильскими войсками снаряде на юге страны. Его также удалось перехватить.
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