Израиль сообщил о перехвате двух ракет из сектора Газа

В официальном сообщении ведомства сказано, что палестинские радикальные группировки выпустили две ракеты, однако система ПВО "Железный купол", разработанная для защиты израильской территории от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта до 70 километров, смогла перехватить одну из них.

Информации о жертвах и разрушений нет. Во вторник 20 октября НСН также сообщала о зафиксированном израильскими войсками снаряде на юге страны. Его также удалось перехватить.

