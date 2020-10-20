Израиль перехватил выпущенный из сектора Газа снаряд

В Израиле заявили о перехвате выпущенного из сектора Газа снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что перехват осуществила система противоракетной обороны «Железный купол». Сирены тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля.

Ранее в сентябре сообщалось, что правительство Израиля утвердило решение о введении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения COVID-19.




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ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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