Израиль перехватил выпущенный из сектора Газа снаряд

В Израиле заявили о перехвате выпущенного из сектора Газа снаряда. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что перехват осуществила система противоракетной обороны «Железный купол». Сирены тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля.

Ранее в сентябре сообщалось, что правительство Израиля утвердило решение о введении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения COVID-19.











