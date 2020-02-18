Израиль снял ряд ограничений против сектора Газа

В израильском военном ведомстве отметили, что такое решение принято в связи с относительным спокойствием в районе Газы в последнее время. В частности, Израиль выдаст жителям Газы 2 тысячи разрешений на въезд в страну и увеличит 19 февраля рыболовную зону до 15 морских миль.

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп представил «Сделку века» – план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Предполагается, что переговоры о палестинской государственности будут продолжаться четыре года. Руководство Израиля ожидаемо поддерживает план Трампа, руководство Палестины – отвергает.



