В Кремле прокомментировали «сделку века» Трампа
Кремль намерен изучить предложенный президентом США Дональдом Трампом план по примирению Палестины и Израиля. Об этом в среду, 29 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Завтра будет встреча с Нетаньяху, поступит информация, что называется, из первых рук», - цитирует Пескова Газета.ру.
Накануне стало известно, что в Москву из Вашингтона прилетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который лично расскажет президенту РФ Владимиру Путина о плане США по Ближнему Востоку.
Сам президент США Дональд Трамп ранее поспешил назвать свой план «сделкой века». Он предложил признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан частью Израиля, взамен обязав страну заморозить строительство новых населенных пунктов в регионе на четыре года, отмечает «Свободная пресса».
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