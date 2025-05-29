Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа

Израиль принимает новый план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Премьер Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Синвара

Как пишет портал Ynet, план предусматривает 60-дневное прекращение огня. Движение ХАМАС освободит 10 живых заложников и передаст 18 тел погибших, а Израиль выпустит из тюрем более 1200 палестинцев.

«Израиль принимает новый план Уиткоффа», - сказал Нетаньяху на встрече с семьями заложников.

Ранее движение ХАМАС объявило об освобождении заложника с гражданством Израиля и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраильНетаньяху

Горячие новости

Все новости

партнеры