Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа
Израиль принимает новый план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Как пишет портал Ynet, план предусматривает 60-дневное прекращение огня. Движение ХАМАС освободит 10 живых заложников и передаст 18 тел погибших, а Израиль выпустит из тюрем более 1200 палестинцев.
«Израиль принимает новый план Уиткоффа», - сказал Нетаньяху на встрече с семьями заложников.
Ранее движение ХАМАС объявило об освобождении заложника с гражданством Израиля и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru