Путин: Товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос в 30 раз
20 мая 202607:20
Юлия Савченко
Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз за 25 лет. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
Накануне российский лидер прибыл в КНР с официальным визитом.
«Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз», - цитирует Путина РИА Новости.
Как отметил президент, уровень торговли несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд.
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в 2026 году РФ и КНР вернулись к положительной динамике товарооборота, пишет 360.ru.
