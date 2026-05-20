Путин: Товарооборот РФ и КНР за 25 лет вырос в 30 раз

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 30 раз за 25 лет. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Накануне российский лидер прибыл в КНР с официальным визитом.

«Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз», - цитирует Путина РИА Новости.

Как отметил президент, уровень торговли несколько лет подряд уверенно превышает отметку в $200 млрд.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что в 2026 году РФ и КНР вернулись к положительной динамике товарооборота, пишет 360.ru.

