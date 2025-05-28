Премьер Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Синвара

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Кнессете (парламенте) о ликвидации очередного по счету лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. По словам главы правительства, еврейское государство достигло поворотного момента в плане уничтожения управленческого потенциала ХАМАС.

До этого о гибели Синвара сообщили некоторые СМИ. Армия обороны Израиля 13 мая сообщила о нанесении удара по подземному штабу ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора. По данным прессы, тело одного из лидеров группировки нашли внутри туннеля.