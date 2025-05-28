Премьер Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС в Газе Синвара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в Кнессете (парламенте) о ликвидации очередного по счету лидера радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвара. По словам главы правительства, еврейское государство достигло поворотного момента в плане уничтожения управленческого потенциала ХАМАС.
До этого о гибели Синвара сообщили некоторые СМИ. Армия обороны Израиля 13 мая сообщила о нанесении удара по подземному штабу ХАМАС под Европейской больницей в Хан-Юнисе на юге сектора. По данным прессы, тело одного из лидеров группировки нашли внутри туннеля.
Кроме того, стало известно о ликвидации вместе с Синваром командира бригады «Рафах» Мохаммеда Шабана. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он командовал военным крылом группировки «Бригады аль-Кассам».
До этого подразделение возглавлял Мохаммед Дейф, которого Тель-Авив называл одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Его ликвидировали летом 2024 года. Что касается Синвара, то он стал фактическим лидером ХАМАС после того, как израильские военные убили его брата Яхью Синвара в октябре 2024 года. Он, в свою очередь, сменил Исмаила Ханию, который погиб летом того же года при взрыве в резиденции в Тегеране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru