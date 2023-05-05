Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США

Отмечается, что 3 мая состоялась беседа главы Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и его американского коллеги Салливана.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон усердно пытается выстроить взаимоотношения между Саудовской Аравией и Израилем.

Тем временем Ханегби в интервью Reshet 13 News также выразил надежду на прорыв в отношениях между двумя державами в ходе визита Салливана.

Ранее сообщалось о первом с 2011 года визите главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана в Сирию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

