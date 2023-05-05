Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США

Израиль намерен вновь наладить отношения с Саудовской Аравией в ходе визита советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом 6 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности.

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Отмечается, что 3 мая состоялась беседа главы Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и его американского коллеги Салливана.

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон усердно пытается выстроить взаимоотношения между Саудовской Аравией и Израилем.

Тем временем Ханегби в интервью Reshet 13 News также выразил надежду на прорыв в отношениях между двумя державами в ходе визита Салливана.

Ранее сообщалось о первом с 2011 года визите главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана в Сирию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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