Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
Израиль намерен вновь наладить отношения с Саудовской Аравией в ходе визита советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом 6 мая. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности.
Отмечается, что 3 мая состоялась беседа главы Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби и его американского коллеги Салливана.
Ранее Салливан заявил, что Вашингтон усердно пытается выстроить взаимоотношения между Саудовской Аравией и Израилем.
Тем временем Ханегби в интервью Reshet 13 News также выразил надежду на прорыв в отношениях между двумя державами в ходе визита Салливана.
Ранее сообщалось о первом с 2011 года визите главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана в Сирию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- Израиль пожелал наладить отношения с Саудовской Аравией при поддержке США
- Скончался 31-летний российский бобслеист Зайцев
- За арестованного мэра Одессы внесли залог в $380 тысяч
- «Росэнергоатом»: вывозить сотрудников Запорожской АЭС не планируется
- Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
- Глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта
- Минюст внес главу ФБК* Певчих в список иноагентов
- Чавушоглу: в Москве 10 мая пройдет встреча глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии
- По российским подразделениям начали провозить подаренную Путиным икону
- На Украине поблагодарили Великобританию за обучение 15 тысяч солдат ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru