Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти

Международный валютный фонд предсказал Саудовской Аравии экономические проблемы, если барелль нефти будет стоить ниже 80 долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Согласно прогнозу фонда, арабская страна может вернуться к дефициту бюджета в текущем году после первого за почти десятилетие профицита. Если прогноз по стоимости нефти в 2023 году в 2023 сбудется, то дефицит бюджета составит 1,1 процента ВВП.

При этом профицит возможен лишь в том случае, если средняя цена за баррель составит 80,9 доллара.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует отказаться от поставок зарубежных энергоносителей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН». Такое заявление он сделал после обнаружения нового нефтяного месторождения на юго-востоке страны.

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ФОТО: www.emirates247.com
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