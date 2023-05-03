Саудовской Аравии предсказали экономические проблемы из-за дешевой нефти

Согласно прогнозу фонда, арабская страна может вернуться к дефициту бюджета в текущем году после первого за почти десятилетие профицита. Если прогноз по стоимости нефти в 2023 году в 2023 сбудется, то дефицит бюджета составит 1,1 процента ВВП.

При этом профицит возможен лишь в том случае, если средняя цена за баррель составит 80,9 доллара.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует отказаться от поставок зарубежных энергоносителей, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН». Такое заявление он сделал после обнаружения нового нефтяного месторождения на юго-востоке страны.

