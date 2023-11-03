Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на фоне эскалации палестино-израильского конфликта страна продолжает действовать в полную силу, сообщает РИА Новости.
В своём телеобращении он указал, что Израиль против временного прекращения огня, если во время него не будет освобождения заложников.
«Израиль против передачи топлива в сектор Газа. Израиль против финансовой поддержки сектора Газа. Израиль сделает всё, что потребуется, для достижения победы в войне», - заключил Нетаньяху.
Ранее официальный представитель МВД РФ Мария Захарова заявила, что Москва делает всё необходимое на всех возможных направлениях для освобождения заложников из плена ХАМАС в секторе Газа, сообщает RT.
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