Израиль не берет на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС

Израиль не берет на себя ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания, сообщил РИА Новости представитель армии.

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Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль «не хочет войны», но «готовится к любому возможному развитию событий».

Издание Jerusalem Post в свою очередь пишет, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства Хании.

Ранее палестинское движение движение ХАМАС заявило, что глава политбюро Исмаил Хания погиб при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране. В произошедшем они обвинили сионистов, то есть Израиль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают убийство Хании, отмечает ОТР.

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ФОТО: AP / ТАСС
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