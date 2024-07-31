Израиль не берет на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС
Израиль не берет на себя ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания, сообщил РИА Новости представитель армии.
Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль «не хочет войны», но «готовится к любому возможному развитию событий».
Издание Jerusalem Post в свою очередь пишет, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поручила министрам не высказываться относительно убийства Хании.
Ранее палестинское движение движение ХАМАС заявило, что глава политбюро Исмаил Хания погиб при атаке на его резиденцию в столице Ирана Тегеране. В произошедшем они обвинили сионистов, то есть Израиль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают убийство Хании, отмечает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru