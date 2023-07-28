Минпромторг рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях

Минпромторг России рекомендовал промышленным предприятиям запретить сотрудникам пользоваться смартфонами iPhone в рабочих целях. Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков в беседе с РИА Новости.

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Замминистра отметил, что Минпромторг уже направил соответствующую рекомендацию.

Ранее министерство запретило своим сотрудникам использовать устройства Apple в служебных целях. Аналогичные ограничения ввели в других ведомствах, в том числе в Минцифры и «Ростехе», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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