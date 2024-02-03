СМИ: Канада может передать Киеву авиационные ракеты CRV7
Канада рассматривает возможность передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7. Об этом сообщает телеканал CBC.
По данным СМИ, такие снаряды были сняты с вооружения в начале 2000-х годов, позже правительство Канады подписало контракт об их утилизации. Известно, что у Вооруженных сил страны остается более 83 тысяч ракет CRV7.
Представитель министра обороны Канады Дэниел Минден подтвердил, что власти могут передать Киеву эти ракеты.
«Перед передачей оборудования ... мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам... Мы применяем тот же процесс в отношении ... ракет CRV7», — указал Минден.
При этом источник из сферы обороны сообщил, что не у всех снарядов есть боеголовки, в хорошем состоянии находятся боеголовки около 8 тысяч ракет.
Между тем Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru