СМИ: Канада может передать Киеву авиационные ракеты CRV7

Канада рассматривает возможность передачи Украине авиационных неуправляемых ракет CRV7. Об этом сообщает телеканал CBC.

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По данным СМИ, такие снаряды были сняты с вооружения в начале 2000-х годов, позже правительство Канады подписало контракт об их утилизации. Известно, что у Вооруженных сил страны остается более 83 тысяч ракет CRV7.

Представитель министра обороны Канады Дэниел Минден подтвердил, что власти могут передать Киеву эти ракеты.

«Перед передачей оборудования ... мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы гарантировать, что любые пожертвования будут отвечать ее военным нуждам... Мы применяем тот же процесс в отношении ... ракет CRV7», — указал Минден.

При этом источник из сферы обороны сообщил, что не у всех снарядов есть боеголовки, в хорошем состоянии находятся боеголовки около 8 тысяч ракет.

Между тем Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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