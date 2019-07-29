Эксперт о воссоздании старых полков: Армия станет мобильнее

В Российской армии появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые в большинстве своем были расформированы Михаила Горбачева в 1989 году.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в интервью НСН заявил, что воссоздание таких частей продиктовано угрозами, которые исходят с Запада.

«Это очень актуально, потому что угрозы для нашего государства растут, и они, во многом исходят из западной части Европы – со стороны НАТО. А противостояние этим угрозам требует от наших Вооруженных сил повышения способности форсировать различные водные преграды. Реки в Европейской части России идут в меридиональном направлении, поэтому повышение мобильности наших вооруженных сил требует воссоздания этих частей. Наши оппоненты используют любой шаг по укреплению военного могущества России для обвинения нас в каких-то агрессивных намерениях. На самом деле это обычная работа по совершенствованию мобильности Вооруженных сил. Этим занимаются американцы, этим занимаются натовцы, этим занимается и Китай и другие страны. Мы тут из общего ряда никак не выпадаем», - заявил он.

Также сегодня стало известно о начале серийного производства истребителей Су-57. Опрошенный НСН авиаэксперт заявил, что эти машины пока еще не дотягивают до уровня истребителя пятого поколения.

