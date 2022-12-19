Песков опроверг публикации о намерении Путина принудить Минск к участию в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

«Направление – Киев?»: Путин и Лукашенко обсудят военное сотрудничество

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля посоветовал относиться к подобным сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Владимиром Путиным рассчитывает снять проблемные вопросы, которые находятся в компетенции президентов, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СпецоперацияБелоруссияВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры