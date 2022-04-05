«Изменить полное лживых мифов сознание»: Медведев назвал важнейшую цель спецоперации на Украине

Медведев отметил, что после распада СССР на Украине взращивали радикальные настроения, которые к настоящему времени вылились в кампанию по распространению фейков для «расчеловечивания России и ее максимального очернения».

«Вместо того чтобы гордиться совместными достижениями предков, с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности. <...> Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведённых современным украинским "агитпропом" в ранг героев – Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника», — подчеркивает политик.

Кроме того, Медведев отмечает, что многие украинцы «последние 30 лет молилась на Третий рейх» и поддерживали соответствующую идеологию. По словам зампреда Совбеза, «преобразившуюся ментально в Третий рейх» Украину ожидает его же судьба.

«Президент России Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока», — заключил Медведев.

