«Изгой и угроза»: О чем говорит желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном

«Здесь в основном политика, пока заявление только о намерении. Не думаю, что такая встреча может состояться в ближайшее время. Мы знаем, что Ким Чен Ын ведет себя достаточно агрессивно, публично испытывает свое оружие. Конечно, Япония максимально обеспокоена этим фактом. Тот факт, что лидер КНДР выразил соболезнования Японии по поводу жертв землетрясений – это символическая вещь, которая имеет важное значение для региона», - отметил он.

По его словам, власти Японии показывают обществу, что готовы договариваться с лидером КНДР, чтобы «срезать углы».

«С таким посылом власти выступают, что Северная Корея – это изгой, что она представляет угрозу, но они готовы встречаться с ее лидером, чтобы срезать углы, обсудить ситуацию в целом, снять напряженность. Это заявление премьера Японии направлено во внешний, а также во внутренний мир. Дело в том, что в Японии есть группа лиц, родственники граждан, которых когда-то Северная Корея прибрала к рукам, похитила. Эта группа требует у Японии вернуть тех людей. Они считают, что эти люди еще живы. Такие заявления Японии направлены на то, чтобы показать народу Японии, что эта тема важна», - подытожил собеседник НСН.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею, но не до выборов в России, передает «Радиоточка НСН».

