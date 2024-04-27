Опрос: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

При этом средняя стоимость загородных домов в России выросла на 30%, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Отмечается, что сильнее всего цены выросли в Саратовской области (+55%), Новосибирской области (+50%), а также в Волгоградской и Челябинской областях (+47%). Меньше всего стоимость загородной недвижимости изменилась в Московской и Калининградской областях (+8%), Смоленской области (+11%), а также в Брянской и Ленинградской областях (+12%), передает «Радиоточка НСН».

