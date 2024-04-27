Мирный житель получил ранения из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В результате нападения украинского дрона на село Вознесеновка Белгородской области ранение брюшной полости и глаза получил местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

По его словам, механизатор был в тракторе, когда транспортное средство подверглось атаке с воздуха.

«Мужчина бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», - уточнил губернатор.

Ранее один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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