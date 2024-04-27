Мирный житель получил ранения из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

По его словам, механизатор был в тракторе, когда транспортное средство подверглось атаке с воздуха.

«Мужчина бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», - уточнил губернатор.

Ранее один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

