Мирный житель получил ранения из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области
27 апреля 202410:55
В результате нападения украинского дрона на село Вознесеновка Белгородской области ранение брюшной полости и глаза получил местный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, механизатор был в тракторе, когда транспортное средство подверглось атаке с воздуха.
«Мужчина бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», - уточнил губернатор.
Ранее один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru