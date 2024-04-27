В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам
27 апреля 202409:55
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Речь идет о монументе на холме Славы.
«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат... которые установили почти 40 лет назад», — отмечает телеканал.
Власти планируют утилизировать памятник как металлолом, а вырученные средства они намерены потратить на закупку дронов для ВСУ. Затем на месте монумента хотят открыть музей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru