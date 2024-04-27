В украинском Ровно демонтировали памятник советским солдатам

Речь идет о монументе на холме Славы.

«В Ровно демонтировали барельеф и фигуры советских солдат... которые установили почти 40 лет назад», — отмечает телеканал.

Власти планируют утилизировать памятник как металлолом, а вырученные средства они намерены потратить на закупку дронов для ВСУ. Затем на месте монумента хотят открыть музей.

