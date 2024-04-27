Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности
Международный аэропорт Внуково в Москве усилил меры безопасности при досмотре пассажиров, сообщается в официальном Telegram-канале.
В связи с этим пассажирам международных рейсов рекомендуют приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти все процедуры.
До этого «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации (подчиняется Росавиации) изменили схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне.
Так, изменения затронут аэропорты Шереметьево и Внуково, подобные мер позволят экономить топливо. До этого укороченную схему по запросу пилота разрешали не всегда, сейчас же ее «узаконили». По оценкам экспертов, перевозчики будут экономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год, что положительно скажется на показателях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru