Московский аэропорт Внуково усилил меры безопасности

Международный аэропорт Внуково в Москве усилил меры безопасности при досмотре пассажиров, сообщается в официальном Telegram-канале.

В связи с этим пассажирам международных рейсов рекомендуют приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета, чтобы успеть пройти все процедуры.

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До этого «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации (подчиняется Росавиации) изменили схемы посадки самолетов в Московской воздушной зоне.

Так, изменения затронут аэропорты Шереметьево и Внуково, подобные мер позволят экономить топливо. До этого укороченную схему по запросу пилота разрешали не всегда, сейчас же ее «узаконили». По оценкам экспертов, перевозчики будут экономить пять минут полета и до 3 млрд руб. в год, что положительно скажется на показателях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвиапассажирыБезопасностьВнуково Аэропорт

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