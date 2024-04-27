В Славянске-на-Кубани НПЗ частично приостановил работу после атаки дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников. Об этом заявил директор по комплексной безопасности группы «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев в беседе с РИА Новости.

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По его словам, 27 апреля около 03:20 - 03:30 завод атаковали десять дронов самолетного типа. В результате возникло возгорание.

«На данный момент пожар ликвидирован. Работа частично приостановлена», — подчеркнул Труднев.

Ранее глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщил о возгорании на заводе в Славянске-на-Кубани и повреждении ректификационной колонны из-за беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:БеспилотникиНПЗКраснодарский Край

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