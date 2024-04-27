СМИ: США заключили контракт на $13 млрд на создание «самолета Судного дня»

По данным агентства, ВВС заключили договор с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation. Работы над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями намерены вести в Колорадо, Неваде, Огайо и завершить в 2036 году.

Ожидается, что новый самолет заменит Boeing E-4 Nightwatch, с помощью которого США могут осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением. Воздушное судно способно провести в полете до недели при воздушной дозаправке, а оборудование на борту самолета защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Однако к 2030-м годам E-4 Nightwatch будет считаться устаревшим.

