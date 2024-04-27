СМИ: США заключили контракт на $13 млрд на создание «самолета Судного дня»
Военно-воздушные силы США заключили соглашение на разработку нового «самолета Судного дня», стоимость контракта составляет $13 млрд. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, ВВС заключили договор с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation. Работы над проектом Центра управления воздушно-десантными операциями намерены вести в Колорадо, Неваде, Огайо и завершить в 2036 году.
Ожидается, что новый самолет заменит Boeing E-4 Nightwatch, с помощью которого США могут осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением. Воздушное судно способно провести в полете до недели при воздушной дозаправке, а оборудование на борту самолета защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Однако к 2030-м годам E-4 Nightwatch будет считаться устаревшим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru