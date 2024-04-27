Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

Двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Повреждения также получили торговый объект и ГАЗель, припаркованная рядом, уточняет Гладков.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

