Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области
Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. В результате получил ранение один человек, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Одним дроном атакован трактор на территории сельхоз предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчину с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставили в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.
Двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Повреждения также получили торговый объект и ГАЗель, припаркованная рядом, уточняет Гладков.
На местах происшествий работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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