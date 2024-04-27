Один человек пострадал при обстреле ВСУ в Белгородской области

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. В результате получил ранение один человек, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Одним дроном атакован трактор на территории сельхоз предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчину с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставили в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь, подчеркнул губернатор.

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Двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал. Повреждения также получили торговый объект и ГАЗель, припаркованная рядом, уточняет Гладков.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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