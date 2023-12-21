Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом на любую провокацию против КНДР
Корейская народно-демократическая республика, в случае какой-либо провокации со стороны других государств, незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, национальная военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины.
«Подлинная обороноспособность заключается в реальной возможности превентивно атаковать противника в любом месте и заставлять его испытывать страх», - подчеркнул Ким Чен Ын.
Ранее в Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета способна достичь США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru