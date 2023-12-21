Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом на любую провокацию против КНДР

Корейская народно-демократическая республика, в случае какой-либо провокации со стороны других государств, незамедлительно ответит ядерным ударом. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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По его словам, национальная военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины.

«Подлинная обороноспособность заключается в реальной возможности превентивно атаковать противника в любом месте и заставлять его испытывать страх», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета способна достичь США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Ким Чен ЫнПровокацииЯдерный УдарКНДР

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