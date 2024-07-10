Издание «The Moscow Times» признали в РФ нежелательной организацией

В сообщении ведомства говорится, что учредителем и владельцем издания, которое публикует материалы на русском и английском языках, является гражданин Нидерландов.

Отмечается, что работа «The Moscow Times» направлена на «дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».

«Доступ к сайту организации ограничен Роскомнадзором в связи с размещением публикаций, содержащих недостоверную информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов госвласти РФ по проведению специальной военной операции», - указали в Генпрокуратуре.

Ранее Минюст РФ признал деятельность финской НПО Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

