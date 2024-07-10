Издание «The Moscow Times» признали в РФ нежелательной организацией
Деятельность интернет-издания «The Moscow Times» (признано в РФ иноагентом) признали нежелательной на территории России. Соответствующее решение принято Генпрокуратурой РФ.
В сообщении ведомства говорится, что учредителем и владельцем издания, которое публикует материалы на русском и английском языках, является гражданин Нидерландов.
Отмечается, что работа «The Moscow Times» направлена на «дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».
«Доступ к сайту организации ограничен Роскомнадзором в связи с размещением публикаций, содержащих недостоверную информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов госвласти РФ по проведению специальной военной операции», - указали в Генпрокуратуре.
Ранее Минюст РФ признал деятельность финской НПО Venajan Demokratian Puolesta («Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии») нежелательной на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru