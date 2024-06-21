Минюст включил НПО из Канады, США и Финляндии в перечень нежелательных
Минюст включил в список нежелательных неправительственные организации из США, Финляндии и Канады. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о финской International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также связанных с ней американских и канадских структур под одним названием — Great Commission Media Ministries (GCMM).
Согласно законодательству России, участие в финансировании иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в стране нежелательной, может повлечь за собой уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до пяти лет.
Реестр организаций, признанных нежелательными Минюстом, был введен в 2015 году. На данный момент в нем перечислены 170 организаций. Число значительно возросло после начала военной операции России на Украине: к февралю 2022 года в список были включены 170 организаций, что в три раза превышает число организаций до этого периода, которые имели такой статус — 51, передает «Радиоточка НСН».
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