Минюст включил НПО из Канады, США и Финляндии в перечень нежелательных

Минюст включил в список нежелательных неправительственные организации из США, Финляндии и Канады. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о финской International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также связанных с ней американских и канадских структур под одним названием — Great Commission Media Ministries (GCMM).