Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ

Он также предложил увеличить гуманитарную помощь для Киева, отметив при этом, что для поставок вооружения на Украину существует множество препятствий. Политик напомнил, что нынешнее правительство уже предоставило стране помощь объемом $10 миллионов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не пытается заставить кого-то вводить санкции против России.