Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ
Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который приступит к исполнению своих обязанностей 10 мая, призвал принимать активное участие в международном давлении на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
Он также предложил увеличить гуманитарную помощь для Киева, отметив при этом, что для поставок вооружения на Украину существует множество препятствий. Политик напомнил, что нынешнее правительство уже предоставило стране помощь объемом $10 миллионов.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не пытается заставить кого-то вводить санкции против России.
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