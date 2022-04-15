Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ

Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, который приступит к исполнению своих обязанностей 10 мая, призвал принимать активное участие в международном давлении на Россию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

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Он также предложил увеличить гуманитарную помощь для Киева, отметив при этом, что для поставок вооружения на Украину существует множество препятствий. Политик напомнил, что нынешнее правительство уже предоставило стране помощь объемом $10 миллионов.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не пытается заставить кого-то вводить санкции против России.

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