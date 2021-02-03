Хабаровск выйдет? Дегтярёву предрекли проблемы из-за приговора Фургалу
Бывшего хабаровского губернатора, по всей вероятности, посадят в тюрьму, что может поставить в сложное положение нынешнего главу региона, заявил в эфире НСН политолог Дмитрий Журавлев.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, объявил его адвокат Михаил Карапетян. В среду Следственный комитет РФ предъявил обвинения Фургалу в окончательной редакции. Следствие полагает, что Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах убийства бизнесменов.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, что дело Фургал имеет политический оттенок, поэтому вердикт суда будет зависеть от решения власти.
«Когда дело принимает политический оборот, к нему уже происходит политическое отношение. Но это может дать два прямо противоположных эффекта: не оправдывать, чтобы подтвердить правоту своей позиции, или частично оправдать, чтобы немного смягчить реакцию. И то, и другое – довольно технологично. Что власть выберет, я судить не берусь. На мой взгляд, оба сценария возможны. Я бы лично выбрал первый. Если вы считаете, что он преступник, то его должны наказывать. Думаю, в регионах реакции не будет, в Хабаровске что-то будет. Но главный принцип в политике – движение от победы к победе. И еще раз выйти, чтобы еще раз получить тот же результат – не очень эффективно в политике. А как сымитировать победу, я не представляю. Что нужно сказать протестующим, чтобы сказать им – ребята, вы добились! Если выполнить одно из требований, конца этому процессу не будет», - заметил он.
Собеседник НСН предположил, все шишки из-за решения суда по делу Фургала упадут на нового губернатора Хабаровского края.
«Охотнее всего жители регионов выйдут за свои пенсии и зарплаты. "Упаковать" это в Навального легче, чем в Фургала. Для федерального центра протесты в связи с посадкой Фургала не станут проблемой. А вот для несчастного губернатора Хабаровского края, довольно-таки не глупого человека, Михаила Дегтярева, - да. Мне его искренне жалко. Он туда поехал, чтобы его партия сохранила нужное количество губернаторских кресел. Это был партийный проект. В результате он теперь за все отвечает при том, что сделать ничего не может. Фургала он не может ни наказать, ни выпустить, это не его компетенция», - добавил он.
Фургал был задержан 9 июля 2020 года, его отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Российский лидер Владимир Путин вскоре отправил Фургала в отставку. Внезапный арест губернатора вызвал в Хабаровске многократные акции протеста.
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