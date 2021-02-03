Хабаровск выйдет? Дегтярёву предрекли проблемы из-за приговора Фургалу

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал полностью отрицает все предъявленные ему обвинения, объявил его адвокат Михаил Карапетян. В среду Следственный комитет РФ предъявил обвинения Фургалу в окончательной редакции. Следствие полагает, что Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах убийства бизнесменов.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, что дело Фургал имеет политический оттенок, поэтому вердикт суда будет зависеть от решения власти.

«Когда дело принимает политический оборот, к нему уже происходит политическое отношение. Но это может дать два прямо противоположных эффекта: не оправдывать, чтобы подтвердить правоту своей позиции, или частично оправдать, чтобы немного смягчить реакцию. И то, и другое – довольно технологично. Что власть выберет, я судить не берусь. На мой взгляд, оба сценария возможны. Я бы лично выбрал первый. Если вы считаете, что он преступник, то его должны наказывать. Думаю, в регионах реакции не будет, в Хабаровске что-то будет. Но главный принцип в политике – движение от победы к победе. И еще раз выйти, чтобы еще раз получить тот же результат – не очень эффективно в политике. А как сымитировать победу, я не представляю. Что нужно сказать протестующим, чтобы сказать им – ребята, вы добились! Если выполнить одно из требований, конца этому процессу не будет», - заметил он.